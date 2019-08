Nieuwe ontwikkeling in de zaak van de overleden man in Assen, die eerst een doodgeslagen pedo was, toen geen pedo en toen niet doodgeslagen. Het OM meldt nu: "Uit het politieonderzoek zijn voldoende feiten bekend geworden die wijzen op een zedenmisdrijf in de speeltuin waar de overledene bij betrokken was." Weten we in ieder geval waarom die herdenking niet doorgaat. Waar hij aan overleden is, is nog altijd vaag. "Uit de eerste bevindingen is geen direct zekere doodsoorzaak vast te stellen." Lekker onduidelijk allemaal. Wij wachten met ons oordeel tot Pieter van Vollenhoven over deze zaak twittert.