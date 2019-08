Wesley Sneijder

Sjonge jonge wat een ophef op internet over het bescheiden buikje van Wesley Sneijder. Die werd letterlijk en figuurlijk in een keurslijf gepropt door zijn vrouw en toen ze gingen scheiden nam hij een jaarabonnement op goedkope bonbons van de buurtsuper. Koken is tegenwoordig allemaal wat lastiger, in zijn situatie. Wes, dat is gewoon een gewone Utrechtse jongen. Een aardige jongen, ook. O ja en hij is dol op chips, die groene van Croky, en dat combineert hij dan met een bacootje hier en daar. NOU EN MAN. Eigenlijk zijn het alleen maar Ajacieden die op hun pik zijn getrapt door de omvang van Wesley, omdat hij in zijn skybox kennelijk geen memorabilia van zijn Ajax-periode heeft hangen. Alsof iedereen zo'n grote bek had toen Wesley in zijn eentje Frankrijk en Italië sloopte op het EK van 2008. Dus doe allemaal maar lekker jelly op Wesley Sneijder, want hij is na Willem van Hanegem en Eric Viscaal mooi wel de derde beste voetballer die we ooit gehad hebben in dit land.

Jeffrey van As

Jeffrey van As is een soort Henk, van Ingrid, maar dan niet Henk, want Jeffrey is gewoon Jeffrey. Toevallig kon hij wat beter voetballen dan andere mensen en daardoor kende hij een prachtige carrière in het absolute rechterrijtje van het Nederlandse profvoetbal. Nu lijkt Jeffrey ons echt zo'n type die lekker van het leven geniet. Kaasje op tafel, wat zeggen we, gewoon een hele brok Port Salut, en wat hij echt lekker vindt is La Tur, zo'n romig kaasje uit Noord-Italië. Goed man. Kinderen naar bed, flesje wijn erbij, zelf pizza maken met extra kaas. Heeft Jeffrey van As ooit een oud omaatje beroofd? Nee, omdat hij gewoon lekker met zichzelf bezig is. Jeffrey van As, totale kampioen.

Andy van der Meyde

Andy van der Meyde kon heel hard lopen en verder kon hij eigenlijk niet veel. Ademen, eten, naar de wc en meer van dat soort primaire levensbehoeften. Klaar ben je toch? Schrap dat lopen uit z'n leven en dan weet je het wel: daar komen een paar kilootjes bij. Mag het een keertje? Zoals iedereen wel weet heeft Andy ook gewoon een lekker grote mond en daar passen ook lekker veel spulletjes in. Tegen Andy kun je best zeggen dat hij wat te dik is, want dat accepteert hij als een volwassen vent. Sportief is hij immers ook. Maar is het leuk om te horen, die opmerkingen van de pesters? Nee.

Ronaldo (de echte)

Ronaldo, uit de tijd dat Ronaldo nog een Braziliaan was in plaats van een Portugese drama-acteur. Zonder al die vervelende knieblessures was hij de beste ooit geworden, na Fernando Redondo, die toevalligerwijs ook kampte met een brakke knie. Na zijn carrière dacht Ronaldo: weet je wat, ik ga gewoon effe een paar jaar doen waar ik zin in heb. Toch geld zat. Nou, vreten en drinken natuurlijk. En het ging weer los op internet hoor: bep bep bep bep. Alsof Frans Timmermans altijd dat goddelijke lijf heeft gehad. Weten jullie wie lekker in zijn vel zit? Ronaldo. Is toch heerlijk.

Jhonny van de Burgerking

Jhonny van de Burgerking is misschien wel de beste spits ooit die helemaal niet kon voetballen. Ja, als tiener was Jhon een groot talent, maar toen bleek hij helemaal niet zo'n groot talent en nu denkt iedereen alleen maar aan die ene sprint. Zo flauw, want Jhonny had helemaal geen zin om te sprinten, hij had gewoon zin in een Whopper.