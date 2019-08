Terwijl de zwaardmacht van kabouter Macron het gepeupel in AFA-zwart en GiletsJeunes-geel op afstand knuppelt, vergaderen de G7 in het peopsjieke & peperdure Biarritz op verzoek van de gastheer over “gelijkheid”. Die ironie zal aan de wereldleiders zelf wel voorbij gaan, maar gelukkig is er voor Joe the Plumber, Otto Normalverbraucher , Le Homme de la Rue en Joe Sixpack ook nog wat te lachen: POTUS Trump en Prime Minister Johnson hebben hun melige mullet opgezet en steken elkaar vrolijke veren in de reedt. Trump prijst BoJo als de man die Engeland zal verlossen van het EU-anker om de enkels, en BoJo kijkt vooruit naar een vriendschap met veel handelsgeest met de Verenigde Staten. De overige aanwezigen, waaronder Donald Tusk, kijken weer zoals we gewend zijn van een elite die haar zin niet kijkt: zuurpruimerig. En zo zien we ze stiekem toch het liefst. Verder was iedereen weer boos op Trump, dus eigenlijk is het gewoon een dag als alle anderen in de weredlpolitiek - maar dan op een zondag in een superluxe Franseresortdorp.

Moeke Macron kan Melania niet luchten