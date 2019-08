Opmerkelijk medianieuws. Op sociale media is een shout-out actie gaande voor René Cuperus, de vorige week ontslagen Volkskrant-columnist. Mensen steken met #Justice4Rene een hart onder de riem van de buitengewipte sociaaldemocraat, die bijna 10 jaar lang columns schreef voor de Volkskrant.

Cuperus - een PvdA-er die soms best wel verstandige dingen zei, werd door de nieuwe hoofdredactie van de kwaliteitstabloid mordicus omgevolkt voor de linkselitaire NPO-sweetheart Sander Schimmelpennick - nam vorige week met een treinramp van een column afscheid van de krant. In die exit-column fulmineerde Cuperus er nogal op los tegen The Post Online, DDS, Jan Dijkgraaf, GeenStijl en sociale media ("voertuigen van haatdragendheid en persoonlijke belediging"). Maar het is diezelfde *kuch* 'haatdragende' sociale media die nu een sympathieke actie voor Cuperus is gestart via #Justice4Rene.

Schimmelpennick, die naar het schijnt ook nog hoofdredacteur is van het poenerige zakenblaadje Quote maar die vooral deuren van het Mediapark platloopt met van BNR gejatte tv-formatjes, wordt door de Volkskrant omschreven als iemand met "frisse ideeën en een onafhankelijke geest". Hetwelk suggereert dat Cuperus een muffe apenlul was, die deed wat hem door het partijbureau was opgedragen. Iets wat we bij de GeenStijl met klem kunnen ontkrachten. Nog niet zo lang geleden vertelde Cuperus aan GeenStijl - onder het genot van een koude pils - dat het "goed was dat wij er waren" en wij vonden hetzelfde van hem. Meer steunbetuigingen aan het adres van Cuperus leest u bij #Justice4Rene.

PS: Ook Thierry Baudet-horzel Chris Aalberts, die vorige maand nog op het tuinfeest van GroenLinks-kamerlid Laura Bromet door de aanstaande Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Klok werd benaderd voor een column, begrijpt de keuze voor Schimmelpennick niet.