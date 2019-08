Weg zijn de harde kleuren, weg zijn de stellige letters en het is gedaan met de ietwat bloedfanatieke boosheid. De verzetsbeweging van Geert Wilders begint met frisse tinten mint aan het nieuwe politieke seizoen. Ontwaarden we aan het begin van de zomer nog voornamelijk negatief geladen uitingen, zoals deze poster (met daarin een dwingende oproep aan boerkadragers om naar Saudie-Arabië te verhuizen) of deze uiting (waarin met een agressieve verlekkering vooruitgeblikt wordt op een hoofddoekverbod dat zou moeten volgen op het boerkaverbod), het is nu minty freshness wat de klok slaat. Vorige week zagen we onderstaande kleurrijke lofzang op de vrijheid al in de timeline van de PVV-leider voorbij schuiven, vandaag blijkt deze nieuwe, optimistische lijn van image empowerment en positive reinforcement (salestermen uit het paarse boekje - red.) te worden doorgetrokken, zoals bovenstaande beeltenis laat zien.

Opvallend is het heropende oog voor detail. Zo is het kenteken van de bus bijvoorbeeld leesbaar gehouden, hetgeen een subliminale emotie van betrouwbaarheid in de grafische uiting versterkt. De subtiel verwerkte details, zoals de 'Hollandse dakjes', geven het geheel een vertrouwd gevoel. "Opgewekt" is doorgaans niet het eerste woord dat in ons opkomt bij de PVV, maar dat is toch het oordeel dat we aan deze prenten kunnen geven. Ook de bijbehorende tweet van de partijleider is opvallend opgewekt van toon. Is Wilders zijn partij aan het herijken? De introductie van de nieuwe huisstijl wordt in ieder geval opgeluisterd met de inbreng van de eerste set Kamervragen van het nieuwe politieke jaar.