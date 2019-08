Hey. Een livestream. Klik plaatje voor beeld, of backup alhieronder. We jumpen! Alweer. Gisteren sprongen ze in het water. Vanochtend sprongen ze in het water (1 uur durend filmpje) en nu vliegen ze weer bij bosjes van de smokkelboot af. Recht in de open arms van de Italiaanse kustwacht, die ze weer aan boord van de "Open Arms" brengt. Schip met 107 "vluchtelingen" mag naar Spanje. Maar dat willen ze niet. Want Spanje is een links bolwerk en Italië niet. Dus patstelling dobberen ze maar lekker door offshore Lampedusa. Deze Reuters-foto staat morgen in de Omvolkskrant.

