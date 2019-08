Och heden, kijk dit dan. Vier omvolkiërs jumpen van het smokkelschip 'Open Arms' af, om naar Lampedusa, Italië te dobberen. En het is gefilmd hoor. Er is een prima aanbod om naar een haven in Spanje te varen, waar de 107 overgebleven 'vluchtelingen' vervolgens over 6 EU-landen verdeeld gaan worden. (Italië nam dit weekend al 23 "minderjarigen" op.) Maar dat is nog niet genoeg volgens de smokkelaars van Open Arms, die het aanbod Spanje afwijzen. Het moet en zal Italië worden. Want het gaat niet langer om mensen, om mensenrechten, om vluchtelingen, of om Seenotreddung. Het Grote Plan achter dit alles is de grande grand remplacement van Matteo Salvini cum suis. Shame on you, EU.

Is wel zo