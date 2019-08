Slecht nieuws voor uw lagere energierekening. Die komt volgens rekenaar Michiel Spanjers in hetzelfde laatje als uw NEE tegen het Oekraïneverdrag, 1000 euro voor de hardwerkende Nederlander, de hypotheekrenteaftrek alsook geen cent meer naar de Grieken terecht. "Als het kabinet de belofte van de lagere energierekening echt gestand wil doen, moet de totale factuur volgend jaar ten minste met diezelfde €1,1 mrd omlaag, betoogt Spanjers in de jongste editie van Weekblad Fiscaal Recht." Nou dat scheelt dan weer, want het enige wat het kabinet gestand doet over de energierekening, is keihard liegen. Dus laten wij de mensen nou eens onnodig bang maken (en tevens ook geheel belangeloos wijzen op onze geldbesparende vergelijker): uw energierekening wordt volgend jaar helemaal niet lager. En als u komt klagen dat stuurt Rutte Diederik Samsom op u af.