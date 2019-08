We gaan er eens lekker voor zitten. Met bier, sjips en nootjes danwel aardappels met jus. Want in het extreemlinkse, groene, milieuvriendelijke, duurzame, deugzame, diverse (lol) Portland, Oregon gaan ze er weer OP LOS MEPPEN. Geen idee waarom, gewoon omdat het kan ofzo. Zie ook: dit topic van eind juni, toen er ook al op los werd geslagen door de zwarthemden ter linkerzijde en journalist Andy Ngo een paar Hans Laroesjes op zijn dak kreeg. Er zijn ook vandaag weer wat extreemrechtse pipo's opgetrommeld om de boel enigszins fair & balanced te houden, en de Starbucks is al CLOSED wegens rellen. Oom Donald overweegt om Antifa op de lijst terroristische organisaties te zetten - wat natuurlijk allang had moeten gebeuren. Alvast veel plezier & dit topic wordt aangevuld.