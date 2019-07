:

We worden 24/7 geïndoctrineerd door leraren, msm etc.

Het begint al met de keus of iemand "rechtsextremist" is of "links geëngageerd"; een "terrorist" of een "vrijheidsstrijder".

Woordkeus, en zorgvuldig afwegen wie je in beeld brengt en wie niet.

Ik vermijd de NPO zo veel mogelijk, maar steeds als ik er weer langs kom is het een stormbaan van ergernissen. Een paar maanden geleden nog een "documentaire" over Che Guevara, de massamoordenaar die het geil vond om familieleden van zijn slachtoffers de executieplaatsen te laten boenen. Ik heb maar een klein stukje gezien, ik hield het niet vol. Het was een en al loftrompet; opkomen voor de armen, vrijheidsstrijd, anti-imperialisme, bladiebladiebla.