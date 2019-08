De Officiële GeenStijl Brief Van de Dag Award voor maandag 12 augustus gaat naar Frans Koevoets uit Dieren. Frans Koevoets uit Dieren is namelijk boos op de fake nieuws NOS wegens de dagelijkse voortdurende niet aflatende normalisering van rookgedrag in de publieke ruimte in casu de publieke ether. "Elke keer klinkt: Wat ik nog te zeggen zou hebben, duurt een sigaret." U raadt het al. Frans Koevoets uit Dieren heeft het helemaal gehad met de tune van Met Het Oog Op Morgen op Radio 1 en Frans Koevoets uit Dieren is niet bang om zijn eis met een dreigement kracht bij te zetten. "Hier moet een eind aan komen. Of moeten we als publiek een actie beginnen?" Die laatste vraag lijkt ons retorisch want reken maar van yes dat Nederland zit te wachten op een publieke actie tegen een liedje op de radio. Kom op Frans Koevoets uit Dieren waar blijft die petitie makker.