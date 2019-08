WTF interview met Nicky van Grinsven, first responder op het 24 Oktoberplein op 18 maart van dit jaar toen de Turk Gökmen Tanis, geïnspireerd door zijn geloof (islam -red.) besloot mensen in een tram af te knallen (wiki). Nicky was in de buurt aan het werk, hoorde schoten, schoot te hulp, hoorde Gökmen iets roepen, en wat er toen gebeurde zal u niet verbazen. ‘Dat waren bepaalde mensen van het islamitische geloof. Zij zeiden dat het niet waar was dat hij ‘Allahu ­akbar’ had geroepen, dat ik hun geloof probeerde zwart te maken. LEES VERDER BIJ DE VOLKSKRANT waar Nicky nogmaals onder een bus wordt gegooid. Arme Nicky. Weer de hele dag DM's. Van de Vijfde Colonne...