Het is crisis op de pr-afdeling van onder meer Kia, Daihatsu en Fiat. Rappers, zet ze allemaal bij elkaar en je hebt een collectief intellectueel hoogtepunt in de wereldgeschiedenis, hebben het in hun """liedjes'"" vooral over Mercedes, BMW en Ferrari. Rapmuziek; dromenelixer voor de gewone man. Toch raar, want als we iemand als Lil' Kleine zo zien en horen denken we altijd: goh, hij is lekker gewoon gebleven, zou hij blij zijn met zijn Suzuki Wagon R+? Enfin, de broodnodige nuance wordt verzorgd door @RagDoll79225194 en wie wil weten hoe rapmuziek klinkt zonder Mercedii kijkt na de Lees verder.

Eminem - Forgot about Dre

Slim Shady, hotter then a set of twin babies

In a Toyota Prius with the windows up

When the temp goes up to the mid-80s

Calling men ladies, sorry, Doc, but I been crazy

Notorious B.I.G.- Big Poppa

Believe me sweety I got enough to feed the needy

No need to be greedy I got mad friends with elektrische steppen

C-notes by the layers, true fucking players

Jump in the Rover and come over



2Pac - Picture me rolling

Picture me rolling in my 500 Fiat

I got no love for these niggas, there’s no need to be friends



Jay-Z & Kanye - Otis

Now I’m bout to make them tuck they whole summer in

They say I’m crazy, well, I’m ’bout to go dumb again

They ain’t see me ’cause I pulled up in my other Stint

Last week I was in my other other Stint



A$AP Rocky - Wassup

Bitches in, couple lady friends countin’

Benjamins/Spinners spin

on the 20-twins that Daihatsu Cuore



Nelly - Ride with me

If you want to go and get high with me

Smoke a L in the back of the SsangYong Rexton

Oh why must I feel this way?