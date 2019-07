Weet u nog dat u in de trein naar Veenendaal-De Klomp zat. Krantje erbij toen die nog heilig was. Sigaretje erbij. Beetje merken uitwisselen met de buurman. Toen de lucht nog schoon was en de seks nog vies. Kon allemaal maar & mooi was die tijd. Tegenwoordig sta je bij +39°C (vanwege klimaatverandering natuurlijk) in het uiterst hoekje van het treinstation met z'n tweeën weggepropt in een halve vierkante meter rookzone, ver weg van het andere volk, te wachten op de boemeltrein naar Zaragoza omdat je baas niet meer doet aan vliegen. Samen met Sjaan, een verstokte roker, wiens grafkist eruit zal zien als een verfrommeld pakje Caballero. En zelfs dát gaat, uiteraard, verboden worden. Want álles gaat verboden worden. Zelfs dat. Dat u daar als een paria in een hoekje met een peukie staat te verbranden in de Saharazon. Mensen hebben er 'last' van. En zo ziet u maar weer, gewoon genoeg blijven drammen over een onderwerp en dan leveren de mensen vanzelf hun vrijheden i... KEDENG KEDENG KEDENG even wachten er komt een Baureihe-diesellocomotief met 100 treinstellen kolen voorbij KEDENG KEDENG KEDENG oe-hoe