Vergeet tien voor twee. Tien voor twee is TOAST. We gaan het vanaf nu hebben over kwart voor drie. Kwart voor drie is het nieuwe tien voor twee. En waarom? Omdat niets meer heilig is aan de heilige koe. Zijn we na jaren van evolutie helemaal vriendjes geworden met het ronde autostuur. Gaan al die zelfrijdende loserwagens een VIERKANT stuur krijgen. Ja wat is dat nou, een vierkant stuur. Een vierkant stuur in je broekje. Een bord. De cirkel van Harry Vermeegen. De bal. Van de zaak. Allemaal zo rond als een autostuur. En gooi je zelfrijdende auto ook maar in de plomp. We willen benzine rui... elektromotoren horen, zelf sturen, zelf gassen en zelf de apex bepalen met een ROND STUUR JA!!!

Dus niet met deze eikel - ga terug naar de Jetsons