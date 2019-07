Je kan ervoor kiezen man te zijn. Je kan ervoor kiezen vrouw te zijn. Je mag seks hebben met mannen maar je mag ook seks hebben met vrouwen. Wat is dat toch heerlijk. Je mag je eigen wc kiezen en met een beetje mazzel hebben ze een wc voor iedereen. Je mag werken waar je wil wonen waar je wil drinken wat je wil feesten waar je wil. Toch zijn er altijd mensen die anderen het geluk niet gunnen. Als er een transgender-koppel in de buurt komt wonen, bijvoorbeeld, dan is het pesten, schelden, bedreigen en zelfs geweld gebruiken, in plaats van die mensen gewoon lekker met rust te laten en je bezig te houden met je eigen leven. Wat is het fijn dat je in dit land dan een gebiedsverbod kan uitdelen aan die pesters. Dat zo'n pester dan gelijk krijgt van de rechter omdat hij 'niet meer naar de bibliotheek kan'. Fijn fijn fijn. Wat is het toch fijn dat je in dit land gewoon kan zeggen dat het kleine groepje ''jongeren van buitenlandse komaf' het weer eens verpest voor de rest van de 'jongeren van buitenlandse komaf'. Wat is het toch fijn dat iedereen in dit land de vinger op de zere plek durft te leggen. Wat is het toch enorm DAPPER dat Ellie Lust in conclaaf gaat met Johan Derksen. Wat is het toch knap dat Sidney Smeets dan z'n bek opentrekt. En wat is het jammer dat het transgender-koppel moet verhuizen, omdat het maar niet lukt de door culturele, religieuze en patriarchale onhebbelijkheden vercrackte 'jongeren van buitenlandse komaf' in het gareel te krijgen. Jongens wat is Nederland toch een fijn, fijn, fijn land. PS Inclusief shirtje kopen?