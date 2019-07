Rutger Hauer, de Nederlandse acteur die in Hollwyood doorbrak voordat paarse broeken van Netflix en HBO bedachten dat het slim is om ook eens een buitenlander in een serie te schrijven, is afgelopen vrijdag overleden. Zijn familie meldt dat hij afgelopen woensdag is begraven. Hauer werd 75 jaar en was het grootste deel van die 75 jaar een awesome acteur. Aan zijn schier oneindige IMDB-entry met onder meer Sin City, Soldaat van Oranje, Turks Fruit, Blade Runner, Floris en ga zo nog maar even door erop wordt nu dus door de Grote Scenarioschrijver een einde gemaakt. RIP.

Klassieker