Oh ffs daar gaan we weer met het omkeren van oorzaak en gevolg:

Een klassieke ontkenning van feiten, om fictie te kunnen dicteren: agenten gaan discrimineren omdat ze "nationalistische berichtgeving" in media en politiek tot zich nemen. Dat beweert Hans Siebers van de KUT (ooit afgestudeerd op inboorlingen van Guatemala - lol) in De Azijnbode. Agenten, die dagelijks met hun poten in de misdaadstatistieken staan, raken in hun ideeën en opvattingen niet besmet door de onderkant van de samenleving (die volgens het CBS vaker een kleurtje heeft) - nee, het ligt aan "de aandacht voor de Nederlandse identiteit" en de "hetze tegen asielzoekers" - maar echt niet aan de dagelijkse confrontatie die agenten aangaan met een realiteit waarin niet-Nederlandse identiteiten best wel vaak een hoofdrol spelen.

Maar laten we niet alle schuld bij buitenlanders leggen. Het ligt namelijk gewoon aan Hans zelf. Nuchter nadenken: Is het niet überhaupt zo dat de meeste mensen die bij de pliesie aanmonsteren al niet het stereotype linkse wensdenkers zijn (de behoefte aan orde is rechtser dan links), en dat zo'n docentje daar een beetje van schrikt vanuit zijn eigen boekige bakfietsbubbel? Zelf te vaak de Volkskrant gelezen en NOS gekeken, en vervolgens concluderen: agenten met rechtse trekjes, dat kan alleen maar de schuld van Wilders, Baudet en De Telegraaf zijn. En de politie-organisatie zelf is ook verziekt: die noemen allochtonen allochtonen, of bicultureel, en andere "nationalistische termen". Dus als ze nou die termen allemaal ff afschaffen, en het abo op de Tele opzeggen, dan komt alles goed bij de "discriminerende" politie! Bedankt voor de inbreng, Hans. We leggen 'm onderop de stapel aangiften.

Sja. Dit cirkeltje redeneert nog wel een tijdje door