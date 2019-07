En wat hebben we een hoop geleerd (dag 1, dag 2). Zo heet seks hier bijvoorbeeld "'em doar de panty drukk'n" en dat is echt maar één voorbeeld van de taalverfijning die deze regio zo tekent. Maar goed, gister was het dus mijn beurt voor de vuurdoop, mijn inwijding, mijn consecratie: meedoen aan de cross zelf. Drie rondjes voor de sfeer op de stormbaan van de gemechaniseerde feestbrigade. Heb in m'n hele leven zo'n twee keer op een scooter gezeten, dus op een opgevoerde Puch Maxi in een roze pak met Dionne Stax op m'n rug compleet overprikkeld door het rulle kampioenenzand was bepaald een uitdaging. Het haarnetje in m'n helm zakte ook constant voor m'n ogen, dus ook nog eens de halve baan met 1 hand aan het stuur gereden. Twee keer gevallen, drie keer gelachen, de geblokte vlag zowaar gepasseerd, en daarmee mijn rightful place amongst the gods of the arena verzilverd, dacht ik zo.

Maar wat is de Zwarte Cross nu eigenlijk. Iets eraan voelt kwintessentieel Nederlands, maar wat is dat dan precies? En bovendien, is dat gevoel niet vooral een soort randstedelijke viering van de high trust society van weleer? "The men of my own stock, they may do ill or well. But they tell the lies I am wanted to, they are used to the lies I tell. (...) The men of my own stock, bitter bad they may be. But, at least, they hear the things I hear, and see the things I see; And whatever I think of them and their likes, they think of the likes of me", dat werk.

Hoe het ook zij, wellicht deden twee van de redenen van die randstedelijke verheerlijking van de Cross dit weekend ook in Lichtenvoorde hun intrede.

Onderstaande bordje "Allah's afbakbar", categorisch ondenkbaar dat zoiets langs de kebab-kraampjes van een Amsterdams festival zou staan. Maar vanaf vandaag is zulks ook op de Zwarte Cross uitgesloten. Tweets als deze leidden er uiteindelijk toe dat de organisatie besloot het bord te verwijderen. "Toen het aantal berichten dermate opliep en de sfeer grimmiger dreigde te worden, hebben wij besloten om terug te komen op ons eerdere besluit om het bord en het zeil te laten staan. Deze hebben wij toen direct verwijderd en getracht alle personen die contact met ons hebben gezocht hierover in te lichten. Het kwaad was toen echter al geschied en wij bevonden ons middenin een wervelstorm op social media."

Nog zo'n dingetje (na de breek). Rapper Sevn Alias zet een veld vol blanke boeren volledig op z'n kop, dak eraf, iedereen compleet uit z'n stekker, pracht-optreden. Z'n eerstvolgende (!) Insta-post is een reactie op de onderstaande bordjes, en luidt: "Dames en heren, ik support dit VOOR GEEN GOUD. Als ik dit van tevoren had geweten, had ik mezelf nooit op dit festival vertoond. Schandalig 🙅🏾‍♂️🚫 Love naar de mensen die oprecht voor mij zijn gekomen vandaag, maar Ik hoef hier nooit meer te staan." Ja, Crossers, dat is dus helaas ook Nederland. Enfin, onze eerste Cross is voorbij, en we hadden er geen mooiere tijd kunnen hebben. En dan nu weer over tot de orde van de dag!