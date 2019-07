Dus u denkt natuurlijk: daar komt weer zo'n kapotflauw fillempie van Tom Staal die een stel tegen alcohol intoxicatie aanzittende plattelanders (m/v) domme antwoorden laat geven op voor de hand liggende vragen. Mooi niet. Want onze Staalmeester laat dit weekeinde weer eens zien van alle markten thuis te zijn. Het ene moment wordt hij op onze Puch voorbijgereden bij de brommerrace, dan MC't hij een comedy-avond in de Schaterbar en ondertussen heeft hij Hans Teeuwen geritseld voor een surprise optreden bij GeenStijl Offline. En nu blijkt Staal ook nog over coachtalenten te beschikken. In bovenstaande video leert hij blagen Joris, Thomas en Rens het edele vak der Vragen Stellem Met de Roze Plopkap. En hoe kun je dat beter dan door een diepte interview met de enigste echte Tante Rikie. Kijk dan.