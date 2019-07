Dus wij hier op de Zwarte Cross een beetje het leven overpeinzen. Blijken de non-motorische brommers ook nog gewoon in actie te komen, met ketonenginger Steven Kruijswijk als polderkoning, en wel helemaal aan de andere kant van de Achterhoek. Een explosieve knaller in de Tourmalet de France, live op de gratis betaalzender, met finish op de mythische berg. Iedereen die terloops een keer een Strava-recordje voor 105+'ers heeft gezet weet: da's een flinke knaap. Een col van de buitencategorie, zoals alles hier in Lichtenvoorde ook een soort buitencategorie is, en zo komt alles weer samen. De cirkel is rond. Mooi.

UPDATE: Pinot wint, Kruiswijk ketonensterk derde.