Tenminste, daar gaan we dan maar van uit want het is niet alsof ze het niet kunnen.

Mannen zijn bereid gemiddeld zo'n 49 kilometer af te leggen tot ze tegen een geschikte kantoortuin aanlopen. VROUWEN daarentegen, slechts 21 kilometer, aldus een onderzoek van ABN AMRO. Nu zou je natuurlijk kunnen denken dat vrouwen iets honkvaster zijn omdat ze voor een gezin willen zorgen, maar dat zou seksistisch zijn. Problematisch is het wel, want "De arbeidsmarkt van vrouwen omspant daardoor slechts een derde van het oppervlak waarin de mannen zoeken, ongeacht verschillen in opleiding en leeftijd." Veel minder vierkante kilometers om equal pay for equal work op te vinden dus. Een Brits onderzoek vult daarbij aan dat "een langere reistijd bij vrouwen een negatieve invloed heeft op hun welzijn, waar dit effect voor mannen niet werd gevonden". Nou, driewerf hoezee voor de moderne man die inmiddels zó afgestompt is dat zelfs het effect van 2,5 uur per dag in de auto niet meer te meten valt. Boeiend lijstje onderstaand, trouwens.