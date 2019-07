ROF ende LOL. Gristelijk blaadje Nederlands Dagblad heeft te weinig Echte Mensen op de redactie in dienst en koopt daarom nieuwsartikels in van de Volkskrant, die een kutkrant is. Die artikels worden dan een dag later door het ND afgedrukt met in kleine lettertjes 'gejat van de papen' erbij. En zo geschiedde het dat Nederlands Dagblad lezertjes vanochtend hun courant opsloegen en daarin de victim blamende bagger van Yvonne Hofs over de Belastingdienst en gastouderbureau Dadim konden lezen. 'Kónden' lezen ja, want het achter een Betaalmuur van Babylon verstopte artikel is plotsklaps van de webzijde van het Nederlands Dagblad verwijderd verwijderd en weer teruggezet en niet meer toch weer te vinden. Opvallende verschil overeenkomst tussen protestanten en katholieken, wel. Voor die laatsten christenen is het zwartmaken van een ondernemer van kleur kennelijk geen enkel probleem.

INSTANT UPDATE: HUHWAT. Nou heeft het ND het stuk toch weer online staan. To be continued...

EXTRA UPDATE: Kennelijk heeft het ND het artikel om 14 uur 25 opnieuw online geplaatst, metinclusief dezelfde verbetering als in de Volkskrant (rechtbank ipv Raad van State).

BONUS-UITSPRAAK: Belastingdienst zegt sorry maar krijgt harde tik van de rechter in de Rotterdamse zaak van vorige week.



Onvindbaar