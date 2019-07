Okee u moet kiezen. Óf papieren vervalsen en organen en andere resten van koeien en schapen naar Azië exporteren, lalala geld, óf fractieleider van de lokale vvd, lalala geen geld. Maar waarom kiezen tussen twee kwaden als je het ook gewoon allebei kan doen, min en min is immers plus, dacht Johan Scheltens - fractieleider van de vvd te Emmen. Het is ook lastig: in vvd-land is kundig balanceren op de scheidslijn tussen 'zuiver op de graat' en 'goed voor de portemonnee' nou eenmaal een hele prestatie. Scheltens (denk Danny Rook x Bas van Toor) is geen fractievoorzitter en woordvoerder meer, maar hij blijft wel aan als raadslid: de liberale Emmenaren moeten immers wel weten op welke persoon-die-illegaal-dierenresten-naar-het-buitenland-heeft-getransporteerd zij precies gestemd hebben. Enfin, er kan in Emmen (alias 'M&' in de wereld van de citymarketing) natuurlijk ook gewoon wat in het water zitten, want eerder deze maand was het nog druk op het Martijn Storm-front. De fractieleider van de PVV deed een valse aangifte. Emmen. Maak het mee!

Iets met integriteit