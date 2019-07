We waren er op 10 december 2017 bij toen Rico Ben Jamal Saddik in de laatste seconden toch nog het hoofd van de schouders sloeg, en we weten eigenlijk niet of we die spanning nog een keer kunnen overleven. Maar goed, het moet maar, en wel in de GelreDome te Arnhem. Rico is zich momenteel in Hollywood trouwens vooral aan het richten op zijn acteer-carrière waar we heel hoge verwachtingen van hebben, omdat hij volgend jaar schittert in de hoofdrol van The Black Lotus waar we ook heel hoge verwachtingen van hebben. Maar hij geeft aan dat dit zijn fitheid niet beïnvloedt. "Ik houd er niet van om achter de feiten aan te lopen. Daarom ben ik elke dag met mijn sport bezig. Mijn trainingen lijden niet onder mijn andere bezigheden. Bovendien komt mijn trainer binnenkort over, zodat we samen verder aan de slag kunnen." Zoals het een vrije geest betaamt zit Badr op dit moment trouwens nog een dopingschorsing uit, maar dat is tegen december helemaal uit z'n systeem, dus niks aan 't handje in deze herensport! Het is vooralsnog onduidelijk of het een titelgevecht wordt. Rico vs Badr 1 en Rico vs Jamal, onderstaand!