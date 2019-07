Volgens de NOS gaat het om "een zwarte man" die vanmiddag om 13:15 op de Erensteinerstraat een vrouw doodstak. "Volgens omstanders heeft de man de vrouw de keel doorgesneden, maar de politie kon of wilde hierover verder niets zeggen." Zojuist verschenen beelden van zijn arrestatie om 16:00 op de Hendrik van Veldekestraat te Heerlen. "Aanleiding voor het steekincident is nog altijd onderwerp van onderzoek. Daarnaast wordt bekeken wat de mogelijke relatie is tussen slachtoffer en verdachte."

Update: De Limburger meldt dat het de ex-vriend betreft. "„Ze werd ernstig bedreigd door haar ex-vriend”, zegt een buurtbewoonster die weleens bij de vrouw over de vloer kwam. (...) Volgens de buurt was de vrouw zo bang, dat ze een groep vrienden inschakelde om het huis in de gaten te houden en voor haar boodschappen te doen. De afgelopen twee weken kwam ze, in gezelschap van vrienden, wel weer buiten de deur. „Ze vertelde dat haar ex een straatverbod opgelegd had gekregen. Maar ondanks dat wilde ze verhuizen. Ze vertelde dat ze nooit rust zou krijgen met haar ex in de buurt.” De man zou niet alleen het slachtoffer, maar ook familieleden van haar bedreigen."