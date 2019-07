Zo. Was dat even een rare opmerking van een meneer die reizen organiseert naar gevaarlijke landen zoals Jemen, Venezuela, Afghanistan en Noord-Korea bij Zomer met Art gisteren. Voor de duidelijkheid: Zomer met Art is een programma op RTL 4 waar niemand naar kijkt. Wij vermoeden dat presentator Art Rooijakkers wordt betaald door Harry Mens om ervoor te zorgen dat Harry Mens niet meer de minst kritische interviewer van RTL is. Maar daar gaat het nu niet om. Waar het wel om gaat is dat de eigenaar van een reisbureau (geen linkje want als u uit pure decadentie de fellow traveller wilt uithangen doet u dat maar zelf) dat willens en wetens meewerkt aan het in stand houden van moderne slavernij tussen neus en het eindapplaus door zegt: "Wij werken vaak met journalisten en fixers ook, voor de NOS, dat soort dingen." Hallo Marcel Gelauff, hoe zit dit? Worden correspondenten zo slecht betaald (door de AIVD) dat ze in hun vrije tijd reisleidertje voor dichtgetikte dictatuurknuffelaars moeten spelen? Of lult deze reisbureau-eigenaar uit zijn nek?

Meneer Gelauff wat doet u nu?