En nu de praktijk: vreemdeling komt Nederland binnen over land of per vliegtuig, gooit bij aankomst zijn paspoort weg want hij is bijvoorbeeld Pakistaan, Egyptenaar, Marokkaan, Algerijn of Nigeriaan en maakt aks 'veilige lander' geen kans op asiel. Vervolgens vraagt hij asiel aan en zegt bij zijn aanvraag uit Liberia, Syrie, Irak of een ander onveilig land te komen en merkt op dat hij minderjarig, homo of wat dan ook is. Hij spreekt de taal niet en is twee meter lang, dus de IND geeft 'm geen verblijf / toegang. Dan komt de DT&V, die wil 'm uitzetten, maar weet niet waarheen, want hij heeft geen papieren. Ze gaan 'm presenteren bij ambassades, maar die erkennen 'm niet als hun onderdaan want die kansloze droeven willen ze niet terug, of moeten gaan werken en geld overmaken naar het thuisland. Omdat hij niet uitzetbaar is, loopt hij hier 20 jaar later nog vrij rond. In vreemdelingenbewaring kan immers niet, want er is geen zicht op uitzetting. En mocht hij toch op een vlucht geboekt worden, vraagt hij vlak voor zijn uitzetting opnieuw asiel aan, of gaat hij zich zo hevig verzetten in het vliegtuig dat de gezagvoerder hem weigert mee te nemen.

En zo gaat dat. Met dank aan de vreemdelingenadvocaten overigens die een prima verdienmodel gevonden hebben.

Oplossing: ontwikkelingshulp stopzetten, of handelsverdragen opzeggen voor veilige landen die niet meewerken.