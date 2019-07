Inderdaad. Mevrouw Zapata is betrokken via haar werk met mensen met betalingsachterstanden en probeert die mensen zo goed en zo kwaad als dat gaat een uitweg te bieden.

Maar het worden er steeds meer waaronder heel veel mensen die werken.

Aan de andere kant, inderdaad blijven ze maar VVD, D66, CDA, PvdA en GL stemmen. Of ze blijven thuis want dat stemmen maakt toch niets uit.

Tsja, wie niet horen wil moet maar voelen.

Zolang 70% op partijen blijft stemmen door wie ze al jaren genomen worden heb ik niet zoveel medelijden met ze.

Even terug de geschiedenis in:

Vanaf de jaren 70 was een vakantie al heel normaal. 1x per jaar en soms zelfs 2x per jaar. Veel natuurlijk in Nederland maar Spanje en Griekenland waren toen ook al behoorlijk populair.

Als schlemiel verdiende ik tot half jaren 90 altijd een heel karig salaris, (max 1400 gulden per maand) maar een vakantie kon er toch altijd vanaf. Ja nu helemaal, maar het is even een indicatie over hoe het vroeger was.

There is something rotten in the state of Denmark (Holland)