:

Heb een taaaante (x2), een achternicht, een buuf, een leuke buurmeid, en later kreeg ik ook nog een moeder(!) die die meuk gingen kijken.

Allemaal! En massaal. En radicaal.

En tja, m'n oudere broer was al werken/studeren dus ik zat daar tussen

die vrouwen.

Weg The A-Team, weg He-Man, weg Once Upon A Time....

Maar genieten hoor, tussen dat vrouwvolk. Heeft me *afluisterend* een hoop geleerd over de mindset van de vrouw.

En je kon weg wanneer je wilde.

Maar over een van die tantes, daar zou ik je nog een verhaal over kunnen vertellen, in een huisje in ITalie, als jong joch.

Maar het is hier godbetert niet het Playboy forum of erger, de Viva, dus dat doen we maar niet.