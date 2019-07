Ja, we moeten de planeet redden, hoor, dat vind ik ook, en ik doe mijn best met oud papier in de papierbak, glas in de glasbak, en plastic en blik in de plastic- en blikbak. Ik eet bewust minder vlees, en als ik vlees eet, dan biologisch vlees. Maar ik kan niet in mijn eentje de wereld redden.

En dat klimaatakkoord is ook belangrijk, en ik vind dat Nederland daarin best een "gidslandfunctie" (man, wat geilden de linksisten daar vroeger altijd op) mag vervullen, maar ook hier geldt: Nederland als klein kutlandje kan de planeet niet in zijn eentje redden. Als wij ons best doen, maar landen als de VS, China, India, Rusland, heel Afrika rotzooit maar wat aan, dan gaan we evengoed ten onder.

Waarmee ik maar gezegd wil hebben, dat ik dit toch wel een heel klein beetje een komkommer-onderwerpje vind. En dat is op zich prima, als er nauwelijks ander nieuws is, maar diezelfde VVD uit het artikel heeft vandaag een "brisant" voorstel gedaan om types als die Carola Rackete strafbaar te stellen wegens mensensmokkel-ferrydiensten. Er schijnt zelfs een TKamermeerderheid voor dat voorstel te zijn. Ik snap niet dat GS dat gewoon laat liggen. Op de Joop lopen alle deugers weer te hoop om zich te schamen, de VVD af te branden als lieden die het fijn vinden dat mensen verzuipen, en nog veel meer van dat fraais. En hier? Helemaal niks.