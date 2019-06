Dat verschil is er altijd geweest en hoe langer je teruggaat in de tijd hoe minder democratie er was. Je tegel raakt dus kant noch wal. Er is door het mediatijdperk waarin we leven nog nooit zoveel zichtbaar geweest. Ja, er worden veel besluiten en invloeden achter gesloten deuren genomen en in kracht gezet. En ja dat is maar goed ook. Je moet er niet aan denken dat iedereen met een tatoeage en petje op zijn kop meebeslist. Wat schokkend is is het gemak waarmee verantwoordelijkheden voor besluiten afgewimpeld worden. Dit leidt tot een letargische en geweldadige samenleving. Zonder vertrouwen want alles kan afglijden langs een teflon pak.