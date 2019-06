Het is een typisch menselijke neiging om je familie en vrienden te willen helpen. Daar gaat geen regel wat aan veranderen, want mensen zijn slim genoeg om daar omheen te werken. Ik heb in mijn leven heel wat aanbestedingen gecontroleerd en bijna overal zat een luchtje aan. Dus we tuigen een heel circus op van vermoeiende bureaucratie, die bedrijven en overheid ontzettend veel geld kost. Het beoogde resultaat komt er echter niet. Ik vind het wel mooi dat men gewoon eerlijk zegt: "we gaan geen advertentie plaatsen als de klus toch al is vergeven".