Iedereen paniek! Haal een vlammenwerper bij de Blokker of een industriële power stofzuiger. Want de volgende golf invasieve uitvreters is vanuit het zuiden onderweg om hier de boel helemaal kaal te vreten. Hadden we al heel veel last van de eikenprocessierupsen. Nu is ook zijn akelige neefje de dennenprocessierups onderweg naar Nederland. EN DIE IS NOG VEEL HARIGER en vervelender. Klik HIERRR voor gruwelijke foto's van rupsenslachtoffers. Hey, overheidje. Kap die pleurisbomen nou eens! Zijn we ook van die bijdehante boswachters op Twitter af.

VLUCHT NAAR DE LICHTGROENE GEBIEDEN. NU