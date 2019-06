Voor mijn fans: hierbij weer een nieuw , vers geschreven hoofdstuk van mijn eigen roman, die nu lekker op stoom begint te komen, ook al ben ik er best wel lang mee bezig om zo'n hoofdstuk te schrijven.

Het plot thickens, en verandert langzaam in een thriller:

Met volle kracht stampte hij op de pedalen van de rammelende fiets met Misty achterop.

Elan volgde de kortste route naar huis via de Weteringsschans.

Ze kwamen langs Paradiso waar het heel druk was, want er was een concert van Herman Brood aan de gang.

Al snel kwamen ze aan in de Sarphatistraat, rijdend door de nu afgekoelde straten en de frisse avondlucht streek verkoelend door hun haren.

Toen Elan vlak bij huis aangekomen was zag hij bij de tramhalte van lijn 10 een witte gedaante staan. Hij keek nog eens en hij hield wat vaart in. Hij zag het nu goed: het was de oude vrouw, de hospita van het huis waar hij en Misty woonden.

Eland stopte de fiets en schudde Misty wakker die een beetje aan het indommelen was.

"Kijk, kijk, Misty. Wat doet ze op dit tijdstip hier buiten?

"Mevrouw S., waarom staat u hier in uw nachtjapon zo op straat? Is er iets aan de hand? Ik schrok toen ik u zo zag staan, hier alleen midden in in de nacht!," zei Elan op een bezorgde toon.

"Ik wacht op de tram. Ik ga met de tram. Ik ga naar mijn moeder. Ik wil naar moeder. Ik moet op tijd thuis zijn voor m'n moeder."

"Ja, maar er komt nu geen tram meer, mevrouw S. Het is midden in de nacht, en u staat helemaal alleen hier op straat zonder jas of wat, en bent op pantoffels," wijzend naar de pluche roze pantoffels aan haar blote voeten. Elan keek Misty veelbetekenend en hoofdschuddend aan, want dit was niet de eerste keer dat mevrouw S. irrationeel en verward gedrag had vertoond.

Op een dag was Elan thuis gekomen, deed de deur open van het huis, en een enorme dikke rookwolk kwam hem tegemoet vanuit de keukentje.

Elan rende naar het fornuis en daar stond een soeppan te walmen en te roken, een dikke zwarte verkoolde korst op de bodem van de pan, wat eens 2 liter vermicellisoep was geweest.

Elan pakje de pan van het vuur, brandde daarbij zijn vingers, zodat hij de pan op de grond liet kletteren, en zette daarna vlug het gas van het gasfornuis uit, met een doelgerichte daadkracht. Al vloekend en tierend zette hij deur naar de achtertuin open, zodat de verstikkende rook, die nu in het hele huis hing, weg kon trekken.

De hospita zat met de uitdrukking van een verschrompeld oud aardappeltje in haar kamer met een peilloos lege blik in het niets te staren, blijkbaar onbewust van wat er om haar heen gebeurde.

Gelukkig dat hij hier op tijd was, maar dit was echt te gevaarlijk. Elan vermoedde al langer dat de vrouw beginnende verschijnselen van dementie had.

Dementie is een slopende ziekte, ook wel genaamd Alzheimer's disease, die de hersenen aantast, meestal bij ouderen, en na een lange periode van geleidelijke aftakeling en decorumverlies, uiteindelijk eindigt in de dood.

De oorzaak is voornamelijk erfelijk en leeftijdgebonden, maar kan ook veroorzaakt worden door chemische stoffen, zoals oplosmiddelen, alcoholgebruik, roken of jarenlang koken met een aluminium pan, wat waarschijnlijk een broodje aap verhaal is.

Het was vroeger ook wel bekend onder de term: kinds worden of hersenverkalking.

Er is geen echte genezing mogelijk en meestal duurt de hele lijdensweg 3 tot 8 jaar, en de patiënt moet worden verpleegd in een beschermde, afgesloten omgeving. De patiënt lijdt aan cognitieve en emotionele verwardheid, heeft soms wanen, maar nog wel levendige herinneringen.

Maar bij dementie verandert de persoonlijkheid daadwerkelijk en fundamenteel beetje bij beetje, waarbij alle menselijke functies één voor één uitvallen.

Totdat alleen de basis van een mens overblijft: een ademend wezen met een blauw pulserende ziel, die puur blijft als bij het begin, en altijd wil blijven leven, ondanks alles.

Mij komt het beeld naar voren uit de beroemde film: 2001, A Space Odyssey.

Waar de astronaut het brein van HAL, de supercomputer, langzaam terugbrengt naar een basaal niveau, en bij elke module die hij uitschakelt, wordt het superbrein minder intelligent.

De computer begint zelfs te smeken om het ontakelingsproces te stoppen, een heel indringende scene.

En met elke functie die uitvalt wordt HAL trager; eerst valt het redeneervermogen uit, dan valt het spraakvermogen uit. Vervlogen stukjes herinnering komen zonder context plotselinge naar voren. Het heden en verleden wordt gemixt.

De vrouw herhaalde staccato als een bezwering: "Ik ga naar mijn moeder. Ik moet naar mijn moeder."

"Ik moet naar huis. Ik moet op tijd thuis zijn!"

"Ja, dat weet dat weet ik, maar komt u eerst met ons mee, dan gaan we eerst een jas voor u halen, en een tas en schoenen, is dat oké?"

"Komt u alstublieft mee met dit lieve meisje en mij dan gaan we naar binnen?" "

Hij wenkte met zijn ogen naar Misty, en ze namen de oude tussen hen beiden, arm in arm, en gewillig liet ze zich meevoeren naar haar huis.

"We moeten hier iets aan doen," zei hij tegen Misty, toen ze de oude vrouw in haar slaapkamer hadden gebracht.

Misty had haar een glaasje water gegeven en haar in haar favoriete stoel gezet vlak voor de tv.

De tv stond nog op vol volume aan, en de oudere vrouw keek gebiologeerd naar de beelden van een Duits gesproken cowboyfilm, en vergat alles om haar heen.