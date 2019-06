: Je komt uit Nederland, een land dat in alle lijstjes in de top 10 staat. Dan ga je naar Congo, een land wat in alle lijstjes bij de laagste 10 staat. Kun jij de reaguurders hier even uitleggen wat een fantastisch land Nederland is. Dat wij overal op mopperen en roepen dat ons land stuk is, ligt aan onze ingebakken ontevredenheid. Waarom denk je dat de meeste asielzoekers eerst 10 veilige landen doorkruizen en pas in NL, Engeland, Duitsland of Zweden stoppen? Niet omdat het hier zo slecht is.