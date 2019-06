Religie is niet de oorzaak van de slechte integrate, maar islam. Want chrisitelijke kinderen hebben geen enkel probleem met integrate. uw oordeel is te kort door de bocht. En waarom hoort godsdienst niet op school? Als dat zo is horen lessen op basis van bijv humanisme, hindoeisme e.d. dan ook niet op school thuis. Iedereen heeft hier in NL (gelukkig) het grondrecht om een school te starten die een grondslag heeft op een bepaalde levensvisie. Dat kan humanistisch, christelijk, joods en ja, islamititisch zijn. (waar uiteraard allerlei voorwaarden en (kwaliteits)eisen aan zitten). Dat er dan lessen gegeven worden waar die levensvisie in naar voren komt is niet meer dan logisch. Wil je niet dat je kinderen die lessen krijgen dan is de oplossing simpel, kies een andere school.