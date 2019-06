Waarom moeten politici überhaupt wachtgeld ontvangen voor een extra bijbaan? Of gaat het hier exclusief om degenen die het voltijd doen, gezien de suggestie van het "vinden van een nieuwe baan"? Je krijgt ook geen wachtgeld voor het verliezen van je krantenwijk. Maak van alle politiek een parttime baan, niet alleen de lokale kleine gemeentes, naast een echte baan. En\of selecteer uitvoerende ambtenaren en bestuurders (niet per se wetgevers) op basis van kennis en kunde zoals keizerlijk China haar mandarijnen koos. Allemaal deeltijd lijkt feitelijk nu al mogelijk:

Een zaterdag in de week, of één dag per werkweek, waarbij je een vergoeding geeft gelijk aan het op zo'n dag gederfde of verdiende loon, eventueel met een kleine opslag als lokkertje, met een verbod om zulk personeel te ontslaan en verplichting ze na afloop van hun carrière weer die extra dag aan te nemen. Werkt ook bij ouderschapsverlof.

Als het zogenaamd teveel tijd kost, dat bedenken van overbodige regeltjes zonder de bestaande eens te handhaven of wegsnoeien op overbodigheid, het reageren op iedere scheet in de media met peperdure en lang niet altijd zinvolle kamervragen, elk incidenteel gerommel in de onderbuik van het volk betasten en duiden, je evangelie van eurofilie, open grenzen, diversiteit-omdat-het-moet, meer macht voor weinigen en minder zelfbeschikking voor de meesten te verkondigen onder de heidenen en domme burgers, dan mag je die zware taak gewoon delen met andere politici.

Komen die ook eens aan de beurt en is er meer ruimte voor diversiteit... Want 5 uitgeruste mannen\vrouwen\onzijdigen\hermafrodieten in deeltijd met de andere 4 poten in de modder van de alledaagse werkende werkelijkheid weten meer dan 1 voltijds heteluchtsproducent toch? Ieder politicus voor één dag van de week, als we al zoveel politiek nodig zouden hebben. Komt iedereen ook lekker socialistisch aan een beurt.

En via dat bruggetje terug naar het topic: dan hebben we ook geen wachtgeld meer nodig, want je had al een voltijd- of deeltijdbaan, met wettelijke garantie dat je werkgever je die ene dag die je eventueel moest politiceren weer teruggeeft na je toerbeurt in de politiek. Werkt nog mooi het Kartel tegen ook, want de posten zijn open voor iedereen met voldoende bestuurservaring, kennis of stemmen binnen én buiten de politiek.

Vandaar dat bovenstaande niet snel vrijwillig gaat gebeuren in dit land, laat staan op nationaal niveau. Het ons-kent-ons circuit is niet helemaal gek. Die baantjescarrousel is slechts voor de "professionele" raddraaiers. Je weet wel, de mensen die volgens Dijkhoff recht hebben op een (voltijd) baantje van een politiek vriendje, omdat ze ervaring hebben met het eerder krijgen van zo'n baantje. Heeft niks met kartelvorming of nepotisme te maken heur.

Hadden die oude blanke boze mannen uit de 19de eeuw toch gelijk, het is inderdaad verworden tot voltijds carrièrepolitiek:

