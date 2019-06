Als we dan uit naam van Milieu, Klimaat en mediagenieke grootogige knuffeldiertjes straks vleesbelasting of "niet bio"-belasting en zo krijgen, wat gebeurt er dan als mensen massaal voor de portemonnee kiezen en het niet of veel minder kopen? Jubelen dat de zogenaamde opzet is geslaagd? Janken dat de werkelijke opzet van meer van andermans centen binnenzuigen is mislukt? Stilletjes de belasting verlagen of de accijns via inflatie laten verdampen tot het punt van winstmaximalisatie voor de schatkist?

Wellicht dat ik weer eens seitan ga maken. Tempeh is ook wel aardig mits goed gemarineerd en klaargemaakt. Maar seitan is ergens hilarisch hypocriet en ironisch: je maakt deeg, spoelt de 90% aan zetmeel uit het meel weg en houdt de gluten over als vlezige substantie. Eigenlijk dezelfde verspilling als waar vegatrutjes zich zo druk over maken wanneer ze zeggen dat er 90% voeding in een koe moet om er 10% aan vlees uit te krijgen (even de melk en kaas negerend), maar ja consequent logisch nadenken...



Al kun je allicht de 90% zetmeel opvangen en tot bier of alcohol brouwen. Niet echt groen of gezond, maar niet verspillend en heb je twee accijnsontduikingen voor de prijs van één. Gewoon gratis tip voor de grauwgroene toekomst.