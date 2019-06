"IS kan vrouwen inzetten voor aanslagen"

Ja, en het is nooit uit te sluiten dat er hier in Nederland ooit een grote aanslag gepleegd wordt, aldus de AIVD, of de NCTV, of premier Rutte, of volgens alle drie. Kijk, dan heb je jezelf in ieder geval goed ingedekt als er wat mocht gebeuren: "Nou ja, mensen, het is vervelend natuurlijk, maar wij hebben nooit de garantie gegeven dat zoiets nooit zou kunnen gebeuren."

En gelijk hebben ze natuurlijk, als je een garantie wilt, moet je een broodrooster kopen. Maar wat ik de regering kwalijk blijf nemen, en natuurlijk nog meer mocht er ooit een grote aanslag plaatsvinden, is dat ze niet alles in het werk hebben gesteld om althans de kans erop zo klein mogelijk te maken, voor zover het in hun vermogen ligt:

ISers - en laten we nou toch allemaal, de MSM voorop het woord "IS-strijders" in de ban doen; het zijn geen strijders, het zijn psychopathische godsdienstwaanzinnige lustmoordenaars; gebruik IS-ers, of IS-leden - had hun Nederlanderschap ontnomen moeten worden. En de regering had ondubbelzinnig duidelijk moeten maken dat die lui hier niet niet meer welkom zijn, en moeten verklaren dat ze alles in het werk zal stellen om ze buiten de deur te houden. Nogmaals, ook dát is geen garantie dat het niet een keer mis kan gaan, maar dan heb je er iig alles aan gedaan.

Nu zijn twee kalifaatwezen (voorstanders van ophalen gebruiken altijd verkleinwoordjes om het lieve en onschuldige te benadrukken, en te etaleren dat hun deughartjes tenminste op de goede plaats zitten: weesjes, jihadbruidjes, naïeve meisjes, etc) van 2 en 4 opgehaald. Volgens Blok als gevolg van een eenmalige "unieke" situatie. Maar ja, volgende maand doet zich misschien weer een unieke situatie voor, misschien al eerder, en mogen 2 en 4-jarige "weesjes" wel naar Nederland voor een humane opvang en een onbezorgde jeugd, maar 2 en 4-jarigen die daar met hun moeder "creperen", "verpieteren", "in erbarmelijke omstandigheden leven", "Nederlands staatsburger" zijn... mogen die niet hierheen?

We zijn dus op een hellend vlak beland dat ervoor zal zorgen dat alle, maar ik bedoel ALLE ISers, vaders - voor zover nog in leven - moeders en kleintjes teruggehaald gaan worden. Je ziet de volgende stap in het hellende vlak al in België (want denk niet: o, dat is België, want ook een vergelijkbaar EU-land, en de André Seebrechtsen zullen daar via Europese regelgeving of weet ik wat, wel weer mee gedaan krijgen dat Nederland moet conformeren):

"Volgens de Vlaamse omroep VRT zijn er op dit moment al zes kinderen onderweg: vijf minderjarigen en een meisje van 18 dat als jonge tiener door haar vader was meegenomen naar Syrië om haar uit te huwelijken aan een IS-strijder. Zij zou ernstig getraumatiseerd zijn en dringend psychische hulp nodig hebben."

Eerst leek - ik zeg "leek" - er sprake te zijn van een soort leeftijdsgrens van 9 jaar (want vanaf die leeftijd "zouden" kinderen misschien wel eens gehersenspoeld kunnen zijn, volgens Sheila Sitalsing), maar kijk de Belgen: halen een 18-jarig meisje op, want "ernstig getraumatiseerd". Ze kunt nu al voorspellen dat alle kinderen ouder dan negen ook opgehaald gaan worden onder het mom: ze hebben zo veel ergs daar meegemaakt (executies bijwonen; misschien zelfs zelf uitvoeren), die zijn allemaal "ernstig getraumatiseerd" en hebben hier dringend psychiatrische hulp nodig, liever vandaag nog dan morgen, anders worden ze misschien "gevaarlijk".

Nou ja, ik tik elke keer weer hier de woede van me af, en dat helpt even goddank, maar niet lang. Ik merk dat mbt dit hele onderwerp een soort moedeloosheid zich meester van me maakt. Dus, sorry, hoor, moest weer even.