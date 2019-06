En nu heeft hij het in een onbewaakt moment recht voor een live nieuwscamera niet alleen toegegeven, hij legt het ook nog eens haarfijn uit. Belediging, ontmoet verwonding. GEINTJE!!! Dit grapje durfden we niet langer dan twee zinnen vol te houden, want je weet hoe hard het kan gaan op het internet tegenwoordig he nou nou. Is een DEEPFAKE, expres van Mark gemaakt omdat hij soortgelijke Deepfake videos op Facebook toestaat. Oftewel, vindt-ie het nu nog steeds zo acceptabel? De stem is gewoon een stemacteur en geen product van een algoritme zoals Joe Rogan laatst, maar het beeld is wel een "AI algorithm, trained on 20 to 45 second scenes of the target face for between 12-24 hours." Original, na de breek.