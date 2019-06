Ondertussen blijft de kudde makke schapen braaf alles met pin betalen, want "dat is zo handig en veilig en snel en gemakkelijk en als je contant geld op zak heb komt er een rover uit de bosjes om je met een knuppel in je nek te slaan en je tientje af te pakken en van muntgeld krijg ik uitslag en daarom betaal ik altijd alles met pin en ik vertrouw ook de banken want die zeggen dat pinnen zo handig en veilig en snel en gemakkelijk is en van biljetten van vijfhonderd euro komt criminaliteit en als over tien jaar het contante geld is afgeschaft is er ook geen criminaliteit meer en als er dan geen contant geld meer is kan ik ook nooit meer echt al mijn geld in een tas stoppen en weggaan en dat is beter want hebben de banken en de belastingdienst altijd de controle over mijn geld wat dan eigenlijk niet meer mijn geld is maar dat geeft niet want het is veilig en handig en snel en gemakkelijk..."