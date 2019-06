@2voor12... huis v/d oorlog --> wordt huis van vrede en huis van islam in 2050

Ongeveer hetzelfde wat Jehova zegt.

Die zeggen - we krijgen eerst een soort einde van de wereld met strijd, geweld en aanslagen... de tijd waarin we nu zitten.

Daarna komt er voor de mensen van goede wil (Jehovagetuigen en Islamieten) een paradijs op aarde.

Volgens de voorspellingen zitten we nu in de eindtijd en krijgen we omstreeks 2050 het beloofde paradijs --> milieu en klimaatvriendelijk.

Geen olie, benzine en gas meer... duurzaam en CO-2 neutraal.

Dit zijn dingen hetgeen je in de Wachttoren en ook in de Koran kunt lezen.

De Bijbel komt in 2050 te vervallen.