Vond de tijdstraf voor Vettel volledig terecht.

Hij zit in de eerste plaats niet langer in een normaal gevecht zodra hij van de baan raakt. In dat geval dien je zoals Hamilton al aangaf veilig terug te keren. Indien je alleen veilig kunt terugkeren zoals Vettel deed op dat moment, heb je de positie oneerlijk verkregen/behouden (want voorrang verlenen bij terugkeer naar baan). Tijdstraf zet dit recht en is dus juist.

Verder hoort bij een winnaar dat je je hoofd koel houdt wanneer je onder druk staat. Dit is Vettel duidelijk niet gelukt door van de baan te raken toen Hamilton te dicht bij kwam. Hij faalde onder druk. De nummer 1 positie onwaardig.

For the record:

Ben zeker geen Hamilton dan, nog nooit geweest (ook niet voordat Max in formule 1 reed dus). Vind Hamilton veel te politiek correct. Geeft nooit is z'n ongezouten mening. Geen ballen op dat gebied.