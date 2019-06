Goed nieuws voor de werkgevers van Marvin Kerkhof, Stefan Tromp, Fahd Amri en Boy Patrick Calvin Fuchs. Ze weten eindelijk waarom hun werknemers zich na de wedstrijd Tottenham Hotspur-Ajax zo lang hebben ziekgemeld. Ze zaten in een Britse cel omdat ze op 30 april zich als totale debielen hebben gedragen. Ze zijn alle vier veroordeeld tot 20 weken gevangenisstraf voor het aanvallen van Britse politie-agenten, en Fuchs heeft nog acht weken extra gekregen omdat hij ook nog een hulpverlener heeft aangevallen. Wij hebben de lyrische verslagen in de Guardian en/of de New York Times over de acties van deze Ajacieden even gemist, dus we moeten het doen met het persbericht van de Londense politie. "The court head Kerkhof was at the forefront of the disorder, goading and antagonising opposing fans and continually launching objects at them. Amri and Tromp were both seen wrapping their belts around their hands to be used as weapons, covering their faces, and throwing large lumps of paving and bricks at fans and officers. During the confrontation Fuchs launched an unprovoked attack on an officer, punching him in the back of the head. He then grabbed onto a lamppost, jumped and attempted to kick another officer. In an attempt to conceal his identity he changed his clothing and covered his face." Bedankt, Marvin, Stefan, Fahd en Boy Patrick Calvin (wat dachten jullie dan, ouders? red.), Nederland staat weer op de kaart! Plakboekpica na de breek.