Als ik even als onbezoldigd vertaler mag optreden voor onze excellent omhooggevallene: "Jullie doen het best goed met vluchtelingen" is VN-jargon voor "Jullie zijn totaal naïef en zwakzinnig en laten je alles aanleunen".

Het zijn in veel gevallen niet eens echte vluchtelingen, die je ook veel goedkoper en voor iedereen veiliger in de regio kunt opvangen. En degenen die dat wel zijn, doorkruisen vele landen (zelfs regio's in eigen land) waar ze wel relatief of zelfs absoluut veilig zijn. Na drie jaar hier heeft 75% nog alleen een uitkering, ondanks smijten met andermans geld naar integratiecursussen zijn ze niet geïntegreerd, noch opgeleid, noch zijn ze de Nederlandse taal in veel gevallen genoeg machtig.

Nu lees ik weer op Teletekst, een open uitnodiging aan miljoenen Derdewereldbewoners: dat grote steden, A'dam voorop uiteraard (je vraagt je af waar dat overbevolkte en omgevolkte open riool het oneindige geld vandaan haalt) "statenloze" mensen gaat helpen. Want die hebben, aldus onze NPO "allerlei rechten", zoals Nederlanderschap binnen drie jaar. Tellen de Rohingya ook niet als statenloos? Andehalf tot twee miljoen kandidaten daar alleen al om door vele landen heen te wandelen die hen geen staatsburgerschap geven, omdat ze niet volslagen getikt of zo masochistisch zijn dat ze al andermans problemen op eigen schouders kwakken, en dan in NL uit te komen, waar niets of niemand te dol, te duur of van te ver weg is.

Ergens zou ik zeggen: doen. Des te eerder is dit rottings- en afbraakproces op haar logische en compleet voorspelbare eindpunt beland. Ofwel een gigantische opkomst van "extreem" rechts die op het kritieke pijnpunt of omslagpunt de grens alsnog dichtsmijt, of een linkse\centrum kartelregering die dat doet om totale afgang tijdens de verkiezingen te voorkomen. Of een totaal verpauperd Nederland, met (als je geluk hebt) een absoluut minimum aan bijstand en zorg in natura, ziekenzorg en verpleegzorg op zaaltjes zoals vroegah in de 19de eeuw, je eigen lakens meenemen en betalen, iedere cent van je eigen vermogen moeten opeten voor je ook maar iets krijgt. En je krijgt geen korting op je belasting of je premie daarvoor waarschijnlijk. Je betaalt evenveel of vele malen meer als iemand die niets heeft opgebouwd, want "solidariteit". Veel beloven en alleen maar nemen, doet de Staat in vreugde leven. Wellicht werkplicht in ruil voor uitkering tot je erbij neervalt, je arbeid wordt verpand aan de hoogste (lage) bieder, of je mag greppels graven en dichtgooien.

Dan, en dan pas, als het water hier iedereen aan de lippen staat, is wellicht de grens bereikt en gaat die dicht. Al hoeft dat ironisch genoeg niet meer, want niemand is nog zo gek om naar dat hellegat van torenhoge lasten, karige voorzieningen voor iedereen behalve (misschien) de vermogenden te migreren. Een etnisch gebalkaniseerde depressie aan de Noordzee met rassenverhoudingen onder hoogspanning. Soort Boreaal Suriname of Zuid-Afrika, maar dan zonder zon, ruimte en mooie natuur.

We komen er wel zo hoor mensen, ga zo door, voorwaarts de diepte in...