@Pierke Pierlala | 05-06-19 | 15:20: Ik heb net even gekeken:

Moneyou lijkt de goedkoopste maar zijn onvoldoende gegevens van.

Dan hebben ING en ABN dezelfde kosten voor de rekening op zich, pin je een keer in het buitenland is ING de goedkoopste. Komt wel bij dat ABN de prijzen 9% verhoogde in de afgelopen 12 maanden.

Je gaat niet ieder jaar een andere rekening openen, van bank wisselen is best een ingrijpende actie dus jaarlijkse verhogingen zijn best een dingetje. Het advies is zelfs om de oude rekening nog een tijdje aan te houden om financiële ver(r)assingen te voorkomen dus dubbele kosten.

Kom ik terug op mijn eerdere standpunt: Je kunt niet om de ING heen, als je puur naar kosten kijkt zijn zij de goedkoopste. Misschien dat Moneyou een optie is, ga ik nog even naar kijken maar bij zo'n groot verschil in kosten ga ik zoeken naar de adder.



-edit- Ik kijk uitsluitend naar kosten van de rekening, een keertje op vakantie in het buitenland. Het rood staan, meerdere passen en etc boeit mij niet. Wel heeft een bank die je niet dwingt je GSM te gebruiken via een app de voorkeur. Hoewel ING aan het overschakelen is kun je zonder app bankieren voor de komende jaren. Bij ABN weet ik niet hoe dit zit maar zijn sowieso duurder als ik op vakantie ga.