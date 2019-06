:

Ben jij nu werkelijk zo oerend dom, dat je denkt dat je met zo'n onnozel zinnetje even een punt te maken. Je bent zeker net terug uit Londen....

Muur :

".... In october 2006 George W. Bush signed the Secure Fence Act into law. It sailed through Congress with big bipartisan majorities. Among the Democratic senators voting in favour were Joe Biden, Hillary Clinton and Barack Obama....". Stukje voor de buhne gebouwd, gestopt

- Oboemoe heeft geprobeerd om er een politiek slaatje uit te slaan (mislukt) - verder niets.

- Trump wil er iets aan doen maar wordt (uiteraard) tegengewerkt door de Democraten.

NK :

Alle voormalige presidenten - helemaal niks, noppes, nada

Trump heeft in ieder geval geprobeerd, om met die volbloed communist/idioot een versoepeling van de internationale spanning te bereiken.