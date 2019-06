Stel je toch eens voor dat ze ieder jaar op Terschelling een motorrace organiseren waarbij een of twee doden vallen. Het Ministerie van Toffe Zaken en Dergelijke vindt zo'n motorrace misschien hartstikke leuk, maar dan komen er ook wel wat poppetjes van andere ministeries in beweging. Op het eiland Man kijken ze echter niet op van een dode meer of minder, en iedereen die sterft 'deed dat terwijl hij deed wat hij het liefste deed'. Het is meteen weer raak hoor, de 27-jarige Daley Mathison is dood. Geen idee of je stalen ballen moet hebben of gewoon hartstikke gek moet zijn, maar het is hoe dan ook hartstikke leip. Racen doe je maar op Zandvoort Assen. Enfin, het evenement duurt nog tot en met vrijdag en the show must go on, dus lijkenpikken kan hier.

RIP