Jammer. Rechtsmeisje Lauren geeft de pijp aan maarten, en stopt met het maken van documentaires & het activistisch strijden van de goede strijd. Doortastende mevrouw Southern kwam regelmatig langs hier op de GeenStijl, want voor de duvel niet bang, en die docu's bemden rockbottom waarheden. Verder is Lauren natuurlijk wereldberoemd vanwege haar It's okay to be white T-shirt. Beetje langdradig vaarwelepistel op haar eigen website. Maar bovenstaand interview met de """omstreden""" Molyneux maakt wat goed, oa over haar prima docu "Borderless". Toegift onder: Lauren Southern vraagt mensen in Australië of ze Lauren Southern zouden willen doodmaken. Maar dat doet ze zelf nu. Het ga je goed, Lauren!